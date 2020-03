Streamer Carl Reimer is van het videoplatform Twitch geschorst en uit zijn e-sportsteam gezet nadat hij per ongeluk een pistool liet afgaan tijdens een livestream, schrijft BBC News vrijdag.

Tijdens de livestream was Reimer het schietspel Call of Duty aan het spelen. Hij pauzeerde het spel om voor de grap met zijn pistool te zwaaien. Het leek erop dat hij de kogels uit zijn pistool haalde, maar er bleef één kogel zitten.

Het pistool ging vervolgens per ongeluk af. De kogel raakte een metalen kopje en doorboorde een computermonitor. Niemand raakte gewond.

Reimer bood later in een video zijn excuses aan. "Ik heb gisteravond de grootste fout van mijn hele leven gemaakt, en die zou mijn leven kunnen verpesten", zei hij. "Ik had iemand pijn kunnen doen, ik had mezelf pijn kunnen doen, ik had een van mijn dieren pijn kunnen doen. Dat is onvergeeflijk."

Reimer is een populaire streamer op YouTube en Twitter en had meer dan 100.000 volgers op Amazons gamestreamingdienst Twitch. Het is niet bekend voor hoelang Reimer geschorst is.