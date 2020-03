De gamestreamingbeurs TwitchCon Amsterdam, een evenement voor gebruikers van het videoplatform Twitch, gaat niet door, maakt de organisatie bekend. De organisatie vindt het een te groot risico om de beurs door te laten gaan nu het coronavirus zich ook in Nederland verspreidt.

Op Twitch zijn voornamelijk gamers actief. Zij gebruiken het platform terwijl ze een spel spelen. Via een chatbox kunnen de kijkers met elkaar en met de streamers praten. Tijdens TwitchCon Amsterdam konden bezoekers onder meer professionele gamers ontmoeten.

De beurs zou op 2 en 3 mei plaatsvinden in de RAI in Amsterdam. Mensen die al een kaartje hebben gekocht voor het evenement krijgen hun geld terug.

"Om te zeggen dat we teleurgesteld zijn dat je niet kunt genieten van de show die we voor je hebben gebouwd, is een enorm understatement", schrijft de organisatie. "Maar de gezondheid en veiligheid van onze gemeenschap, onze medewerkers en alle anderen die een rol spelen bij het realiseren van TwitchCon is, zoals altijd, onze topprioriteit."

Meerdere beurzen worden inmiddels geschrapt. Vorige week werd bekend dat de Game Developers Conference (GDC) die in maart zou plaatsvinden is uitgesteld vanwege zorgen over het COVID-19-virus. Eerder ging techbeurs Mobile World Congress (MWC) niet door.

