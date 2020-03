Mario Kart Tour-spelers kunnen vanaf 9 maart online tegen andere spelers racen. Dat maakt Nintendo bekend op Twitter.

De functie voor multiplayer wordt bijna zes maanden nadat het spel op smartphones uitkwam toegevoegd. Mario Kart Tour is de mobiele versie van het bekende Nintendo-spel, dat eerder verscheen op onder meer Nintendo 64 en de Switch.

In het spel kunnen in totaal acht mensen tegen elkaar racen. De functie is sinds december in een bètaversie van de app getest, maar zat vooralsnog niet in de officiële versie.

Mario Kart Tour werkt via aanraakbediening op de telefoon. De karts rijden vanzelf en de speler hoeft alleen te sturen door te vegen en te tikken om items te gebruiken.

Het spel is gratis te downloaden op Android en iOS. Er kan een betaald abonnement worden afgesloten, waarmee meer items worden ontgrendeld en waarmee een snellere modus speelbaar is.