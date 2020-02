Gameontwikkelaar Niantic heeft het Pokémon GO-evenement Nidorino and Gengar Raid Day afgelast in zowel Japan, Zuid-Korea als Italië. Bij het evenement gaan Pokémon GO-spelers de straat op om speciale Pokémons te vangen.

Pokémon GO is een smartphonegame waarbij spelers daadwerkelijk naar buiten moeten om op locatie verschillende Pokémons te vangen en te verzamelen.

Nidorino and Gengar Raid Day stond gepland voor 1 maart in het kader van Pokémon Day, de viering van de 24e verjaardag van Pokémon, die vrijdag plaatsvond. Spelers krijgen tijdens het evenement de kans om twee speciale versies van de Pokémons Nidorino en Gengar te vangen. Deze Pokémons hebben tijdens het evenement een feesthoedje op.

Niantic noemt het coronavirus niet specifiek als oorzaak van de afzegging, maar Italië, Japan en Zuid-Korea worstelen alle drie met het COVID-19-virus.

Het is onduidelijk of Niantic van plan is om de evenementen in die regio's naar een latere datum te verplaatsen. Het evenement gaat in Nederland vooralsnog door.