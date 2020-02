De Game Developers Conference (GDC) die in maart zou plaatsvinden is uitgesteld. De beurs is verplaatst naar "later in de zomer", maakt de organisatie vrijdag bekend.

Tijdens de GDC worden jaarlijks grote games gepresenteerd en prijzen uitgereikt aan de makers. De beurs zou dit jaar van 16 tot 20 maart plaatsvinden in de Amerikaanse stad San Francisco.

De organisatie noemt het coronavirus niet specifiek als reden om de beurs uit te stellen, maar de afgelopen tijd maakten meerdere grote game-uitgevers bekend niet op de beurs aanwezig te zijn omdat ze zich zorgen maken over het virus.

Onder meer Microsoft en Epic Games hadden afgezegd. "Vanwege onzekerheid over gezondheidsproblemen is het niet mogelijk om medewerkers te sturen", schreef Epic Games, de maker van Fortnite op Twitter.

Sony, Electronic Arts, Facebook en Kojima Productions hebben zich al eerder afgemeld om medewerkers te beschermen.

'Oprecht overstuur en teleurgesteld'

De organisatie schrijft "oprecht overstuur en teleurgesteld" te zijn de beurs te moeten uitstellen. Wanneer in de zomer de beurs nu gehouden zal worden, is nog niet bekend; de organisatie schrijft hier de komende weken meer over bekend te maken.

Meerdere beurzen worden inmiddels geschrapt. Facebook maakte donderdag bekend zijn ontwikkelaarsconferentie F8 te annuleren vanwege zorgen over het COVID-19-virus. Eerder ging techbeurs Mobile World Congress (MWC) niet door.