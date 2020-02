Microsoft en Epic Games hebben aangegeven volgende maand niet aanwezig te zijn op de bekende Game Developers Conference (GDC) in San Francisco. Dat komt door bezorgdheid over de wereldwijde uitbraak van het COVID-19-virus.

Tijdens de GDC worden jaarlijks grote games gepresenteerd en prijzen uitgereikt aan de makers. Verschillende grote uitgevers hebben inmiddels bekendgemaakt dit jaar niet aanwezig te zullen zijn.

Microsoft schrijft in een blogpost "uit voorzichtigheid" niet te komen. "De gezondheid van spelers, ontwikkelaars, werknemers en partners is onze hoogste prioriteit." Het bedrijf zal rond de GDC aankondigingen presenteren via een livestream.

Ook Epic Games, maker van Fortnite, heeft afgezegd. "Vanwege onzekerheid over gezondheidsproblemen is het niet mogelijk om medewerkers te sturen", schrijft het bedrijf op Twitter. "Vandaar hebben we besloten niet aanwezig te zijn."

Unity, het bedrijf achter een van de meestgebruikte ontwikkelplatform ter wereld, zal er ook niet zijn. "We willen niet dat medewerkers of partners hun gezondheid of veiligheid zomaar op het spel zetten."

Conferentie gaat door

Eerder zeiden ook andere bedrijven al af. Sony, Electronic Arts, Facebook en Kojima Productions hadden zich al eerder afgemeld om medewerkers veilig te houden.

Ondanks de afmeldingen zegt een woordvoerder tegen The Verge dat de GDC dit jaar vooralsnog doorgaat zoals gepland.

Meerdere beurzen worden inmiddels geschrapt. Facebook maakte donderdag bekend zijn ontwikkelaarsconferentie F8 te annuleren vanwege zorgen over het virus. Eerder ging techbeurs Mobile World Congress (MWC) niet door.