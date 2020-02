Plague Inc., een game waarin spelers de wereldpopulatie moeten besmetten met een zelfbedacht virus, is uit de Chinese App Store verwijderd. Dat schrijft Ndemic Creations, het bedrijf achter het spel, donderdag in een blogpost.

In de game creëren spelers zelf een virus dat ze vervolgens over de wereld moeten verspreiden. Het doel is om de hele wereldpopulatie met het virus te besmetten. Het spel bestaat al acht jaar, maar won aan populariteit sinds de uitbraak van het COVID-19-virus. Eind januari was het spel de meest gedownloade iOS-app in China.

Het bedrijf kreeg te horen dat Plague Inc. is verwijderd uit de Chinese App Store omdat het spel "content bevat die verboden is in China". Het is niet bekend of de verwijdering van de app te maken heeft met de uitbraak van het coronavirus in het land.

Plague Inc. is bedoeld als een informatieve game om inzicht te geven in de manier waarop ziektes zich verspreiden. Het educatieve belang van het spel is herhaaldelijk erkend door gezondheidsorganisaties zoals het Amerikaanse Centrum voor Ziektebeheersing en Preventie (CDC). Wel waarschuwde Ndemic Creations eind januari dat mensen niet moeten vergeten dat Plague Inc. maar een spel is. "We raden spelers altijd aan hun informatie rechtstreeks van lokale en wereldwijde gezondheidsautoriteiten te krijgen", aldus het bedrijf.

Ndemic Creations zegt hard aan het werk te zijn om de app weer beschikbaar te maken in de Chinese App Store. Buiten China is het spel nog wel beschikbaar. Plague Inc. is op dit moment in de App Store de meest gedownloade betaalde smartphonegame in Nederland.