Kazuhisa Hashimoto, de bedenker van de beroemde 'Konami-code', is op 61-jarige leeftijd overleden. Dat schrijft de Japanse speluitgever Konami op Twitter.

De Konami-code is de bekendste cheatcode in computerspellen. Hashimoto bedacht de combinatie ↑ ↑ ↓ ↓ ← → ← → B, A, Start in 1986, toen de programmeur werkte aan een overzetting van het spel Gradius op de spelcomputer Nintendo Entertainment System (NES).

De voormalige Konami-programmeur bouwde de code in als hulpmiddel bij het testen van Gradius, omdat hij het spel "uiteraard niet kon uitspelen". Om onduidelijke redenen bleef de code in de eindversie van de game zitten.

De code werd pas echt bekend in Contra, dat in 1988 op de NES verscheen. Spelers die de code invoerden, kregen dertig extra levens.

De code kwam uiteindelijk in meer dan honderd spellen van Konami terecht, waaronder in Castlevania- en Metal Gear Solid-games. Ook spellen van andere uitgevers namen de code over. Vaak leverde hij een kleine verrassing of verborgen boodschap op.