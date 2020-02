Harmonix, de ontwikkelaar van de games Guitar Hero en Rock Band, heeft woensdag een nieuw spel bekendgemaakt: Fuser. In de game zijn de spelers een dj op een festival en moeten ze bekende nummers remixen.

Bij het remixen krijgen spelers de keuze uit meer dan honderd nummers, waaronder All Star van de band Smash Mouth en Good As Hell van Lizzo, waar ze de beat, melodie en zang van kunnen pakken en onder een ander nummer kunnen zetten. Zo kunnen spelers een eigen remix creëren.

Spelers kunnen in hun eentje spelen of in multiplayermodus waarin ze kunnen concurreren en samenwerken met andere gamers. Ook komt er een freestyle modus waarin spelers nieuwe muzikale ideeën kunnen uitwerken

"Muziek van nu is een ervaring", schrijft Steve Janiak, CEO van Harmonix in een verklaring. "Het zijn niet meer alleen luisteren naar albums, het is ook het opnemen en delen van video's waarin je meezingt met je favoriete liedjes, op festivals kijken naar je favoriete bands en hits delen met je vrienden. Fuser plaatst spelers in het middelpunt van dat alles door je een aantal van de grootste hits te laten remixen op weg om zelf de headliner van een festival te worden."

Het spel zal in de herfst verschijnen voor de Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch en de pc.