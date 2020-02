Microsoft heeft maandag de specificaties voor de nieuwe Xbox aangekondigd. De Xbox Series X krijgt 12 teraflops aan rekenkracht en wordt daarmee twee keer zo krachtig als voorganger Xbox One X en acht keer zo krachtig als de Xbox One, aldus Microsoft.

Hoe hoger het aantal teraflops, hoe meer polygonen een spelcomputer op het scherm kan weergeven. En hoe meer polygonen er te zien zijn, hoe mooier games eruit kunnen zien. Ter vergelijking: de PlayStation 4 kan 4,2 teraflops uitsturen.

"Xbox Series X levert een echte generatiesprong in verwerkings- en grafische kracht met geavanceerde technieken die resulteren in hogere framerates, grotere, meer geavanceerde gamewerelden en een meeslepende ervaring", aldus Xbox-baas Phil Spencer.

Ook krijgt de console een nieuwe Quick Resume-functie die werkt met meerdere games tegelijk. Spelers kunnen meerdere spellen tegelijkertijd op pauze zetten en vervolgens "vrijwel onmiddellijk" een spel weer opstarten, zonder daarbij een laadscherm te zien.

Daarnaast krijgt de nieuwe Xbox de functie Dynamic Latency Input, dit moet ervoor gaan zorgen dat de connectie tussen de console en de controller sneller wordt. "Met Dynamic Latency Input (DLI), een nieuwe functie die invoer onmiddellijk synchroniseert met wat wordt weergegeven, zijn de bedieningselementen nog preciezer en responsiever", aldus Spencer.

Ook oude Xbox-games worden ondersteund

Eerder maakte Microsoft al bekend dat de nieuwe Xbox een chip bevat die gebaseerd is op de grafische technologie van de Zen 2 van AMD en de Navi van Radeon RDNA. Volgens het bedrijf kan daardoor het aantal mogelijke beelden per seconde bijzonder hoog komen te liggen (tot 120FPS) en wordt het mogelijk om beeldresoluties tot 8K te behalen.

Ten slotte gebruikt het systeem een zogenoemde solid state drive (SSD) als geheugen, om op den duur veel snellere laadtijden mogelijk te maken. Microsoft belooft dat oude Xbox-games van vorige spelcomputers te spelen zullen zijn op de machine.

De nieuwe Xbox wordt rond de feestdagen van 2020 uitgebracht. Sony zou van plan zijn om in dezelfde periode de PlayStation 5 uit te brengen, het is niet bekend wat de rekenkracht van de console is.