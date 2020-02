Sony komt niet naar de grote Amerikaanse gamebeurs PAX East, maakt het bedrijf woensdag bekend in een blogpost. Sony maakt zich zorgen over het coronavirus COVID-19 en wil de gezondheid van medewerkers beschermen.

"We vonden dit de veiligste optie omdat de situatie dagelijks verandert", schrijft Sony. "We vinden het jammer dat we onze deelname moeten annuleren, maar de gezondheid en de veiligheid van onze werknemers zijn het belangrijkst."

PAX East is een grote gamebeurs die jaarlijks tienduizenden bezoekers trekt. Het evenement vindt volgende week plaats in de Amerikaanse stad Boston. Sony zou op de beurs staan met het PlayStation-merk. Het gamebedrijf was onder meer van plan om daar de game The Last of Us Part II voor het eerst te presenteren, met een hands-ondemo.

Techbeurs Mobile World Congress (MWC) werd vorige week afgezegd vanwege zorgen over het coronavirus. Veel bedrijven zegden al eerder af voor de beurs, waaronder Sony en LG, die de beurs normaal gesproken aangrijpen om nieuwe smartphones aan de aanwezige pers en analisten te laten zien.

CEO John Hoffman van organisator GSMA schreef op 12 februari in een verklaring dat de uitbraak van het virus het "onmogelijk" heeft gemaakt om het evenement door te laten gaan. De beursvloer zou op 24 februari opengaan.

Vooralsnog is Sony de enige die heeft afgezegd voor PAX East.