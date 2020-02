De gamestreamingdienst Stadia komt beschikbaar op Samsung Galaxy-smartphones, maakt Google dinsdag bekend op zijn website. Ook de gamingtelefoons Razer Phone en ASUS ROG Phone gaan Stadia ondersteunen.

Tot nu toe was Stadia op smartphones alleen beschikbaar op de Google Pixel-toestellen, die formeel niet in Nederland worden verkocht.

Google maakt de smartphones van Samsung, waaronder de modellen vanaf de Galaxy S8 en Note8, Razer en ASUS vanaf donderdag geschikt voor Stadia. Naast smartphones is de streamingdienst ook beschikbaar op tablets, laptops en desktops.

Stadia is sinds november beschikbaar in Nederland. Met een abonnement kunnen spelers een reeks aan games spelen, zonder dat zij daarvoor per se hardware met veel rekenkracht moeten bezitten. De games worden namelijk via de servers van Google naar de apparatuur gestuurd.

Onder meer Microsoft en chipmaker NVIDIA willen klanten met concurrerende platformen aan zich binden. De markt voor gamestreaming groeit volgens onderzoeksbureau Statista de komende vijf jaar tot 8 miljard dollar (7,4 miljard euro).