Een storing bij game-uitgever Electronic Arts (EA) zorgt voor problemen bij het online spelen van FIFA, Battlefield, Apex Legends, Star Wars Battlefront II en het platform Origin, bevestigt de uitgever dinsdag op Twitter.

Het is onduidelijk wat de oorzaak van de serverproblemen is en hoelang de storing naar verwachting nog duurt. Ook is niet duidelijk op welke schaal de storing voor problemen zorgt. NU.nl heeft het bedrijf om een reactie gevraagd.

Dit bericht wordt aangevuld zodra meer informatie beschikbaar wordt.