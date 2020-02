Een storing bij game-uitgever Electronic Arts (EA) heeft dinsdagavond voor problemen gezorgd bij het online spelen van onder meer FIFA, Battlefield, Apex Legends, Star Wars Battlefront II en op het platform Origin.

Het bedrijf laat rond 20.00 uur op Twitter weten dat de problemen verholpen zijn. Het is onduidelijk wat de oorzaak van de serverproblemen was. Ook is niet duidelijk op welke schaal de storing voor problemen zorgt.

De problemen hebben uiteindelijk niet meer dan een paar uur geduurd.