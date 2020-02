Het is game over voor HQ Trivia. Het bedrijf achter de ooit populaire quizapp heeft niet genoeg investeerders meer en stopt per direct met alle werkzaamheden, meldt CNN vrijdag.

HQ Trivia is een quizapp die alleen op gezette momenten van de dag gespeeld kan worden. Alle gebruikers spelen tegen elkaar, totdat een kleine groep overgebleven deelnemers een prijzenpot mag verdelen.

HQ Trivia groeide na de komst van de app in 2017 explosief, maar zag zijn gebruikersaantallen al langer dalen. In december 2018 overleed HQ-oprichter Colin Kroll aan een overdosis heroïne. Rus Yusupov volgde hem op als CEO.

In april 2019 deed het gerucht de ronde dat Yusupov medewerkers die hem wilden afzetten had ontslagen. De medewerkers schreven in een interne memo dat het bedrijf nog 6 miljoen dollar (omgerekend 5,3 miljoen euro) had, maar 1 miljoen dollar per dag kwijtraakt. Investeerders zouden weigeren om de huidige CEO meer geld te geven.

Volgens CNN heeft Yusupov vrijdag een brief aan alle medewerkers gestuurd waarin hij schrijft dat de grootste investeerders van het bedrijf geen geld meer wilden geven. Hij zei dat het bedrijf een aanbod voor een mogelijke overname had gekregen, maar dat de potentiële acquisitie was mislukt. HQ stopt daarom per direct met zijn werkzaamheden.