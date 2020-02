Marco van Basten is weer verkrijgbaar in het voetbalspel FIFA 20. EA Sports bracht vrijdag nieuwe kaarten uit van voetbaliconen waar gamers mee kunnen spelen en daar zit ook een nieuwe kaart van Van Basten bij.

Van Basten werd in december 2019 uit het voetbalspel FIFA 20 gehaald omdat hij in november op tv de nazigroet "Sieg Heil" had uitgesproken. De oud-voetballer maakte de opmerking in het programma De Eretribune na een interview van Hans Kraay jr. met de Duitse trainer Frank Wormuth van Heracles Almelo.

"We gaan ervan uit dat we in onze game zijn toegewijd aan gelijkheid en diversiteit. Daarom zullen we de ICON-items van Marco van Basten tot nader order niet meer beschikbaar stellen", zei EA Games toentertijd in een verklaring. Van Basten werd niet verwijderd uit het spel, gamers die hem in de Ultimate Team-modus al hadden vrijgespeeld konden met hem blijven spelen.

Het is niet bekend waarom Van Basten nu weer verkrijgbaar is. EA Games heeft tot op heden nog geen antwoord gegeven op vragen van NU.nl.

Hogere rating voor Johan Cruijff

EA Sports heeft bij de nieuwe kaarten een nieuwe 'Icon Moments'-kaart van Johan Cruijff toegevoegd met een rating van 96. Dat is ten opzichte van FIFA 19, toen het kaartje van Cruijff nog 95 was, een upgrade.

Fans van Cruijff waren ontevreden over de lage score van Cruijff ten opzichte van andere hooggewaardeerde voetballers. Voetballers als Pelé en Maradona waren hoger ingedeeld dan Cruijff. Ook bij de nieuwe kaarten hebben die voetballers nog een hogere rating dan Cruijff.

De Cruyff Foundation deelde in 2018 al zijn onvrede over de lagere score van Cruijff, en fans in 2019 een petitie gestart voor een hogere rating voor Cruijff. Het initiatief werd gesteund door meerdere belangrijke voetballers en coaches, onder wie Sjaak Swart, Ronald Koeman, John Heitinga, Vivianne Miedema, Joël Veltman en Anouk Hoogendijk.