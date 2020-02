De games van Activision Blizzard zijn niet langer beschikbaar op GeForce NOW, de gamestreamingdienst van chipmaker NVIDIA die begin februari beschikbaar kwam voor alle gebruikers. De games, waaronder Call of Duty: Modern Warfare en Overwatch, zijn op verzoek van de uitgever verwijderd, meldt NVIDIA op zijn website.

De streamingdienst van de Amerikaanse chipmaker stelt gebruikers in staat om via servers games te spelen. Gamers hebben daardoor niet per se hardware met veel rekenkracht nodig. Ook stelt het systeem hen in staat om games te spelen die ze niet gekocht hebben.

Waarom Activision Blizzard zijn games niet langer op GeForce NOW aanbiedt, is onduidelijk. NVIDIA houdt het bij de verklaring dat de uitgever erom heeft gevraagd en zegt het "jammer" te vinden.

Gamestreaming is een nieuwe markt waar naast NVIDIA ook onder meer Google en Microsoft op inzetten. Volgens onderzoeksbureau Statista groeit de markt de komende vijf jaar tot 8 miljard dollar (7,3 miljard euro).