Dan Houser, medeoprichter van Rockstar Games, verlaat de studio volgende maand. Dat blijkt dinsdag uit een document van Take-Two Interactive, de producent van Rockstar-spellen. De studio is vooral bekend van de games Grand Theft Auto (GTA), Red Dead Redemption, Bully en Max Payne.

Houser startte het bedrijf in 1998 met zijn broer Sam Houser en stond twintig jaar aan het hoofd van het bedrijf. In het document schrijft Take-Two Interactive dat het vertrek van Houser aan het einde komt van een verlengde pauze die hij nam sinds afgelopen lente. "We zijn erg dankbaar voor zijn bijdrage", schrijft de producent.

De medeoprichter van Rockstar Games was naast topman ook een grote creatieve kracht van de studio. Hij schreef onder meer mee aan de GTA-games, waaronder het meest recente GTA V. De game brak een record toen het in 2013 werd uitgebracht; binnen drie dagen nadat het spel was uitgebracht, had het al meer dan 1 miljard dollar (900 miljoen euro) opgebracht.

Houser heeft ook meegeschreven aan de spellen Red Dead Redemption en Bully. Daarnaast werkte hij als stemacteur mee aan een aantal projecten.

In een verklaring laat Rockstar Games aan The Verge weten dat Sam Houser aan het roer blijft bij Rockstar Games. De studio wilde niet verder ingaan op het vertrek.