De Amerikaanse chipmaker NVIDIA maakt zijn gamestreamingdienst GeForce NOW beschikbaar voor het grote publiek, maakt het bedrijf dinsdag bekend op zijn website. Met de dienst maken spelers gebruik van rekenkracht op servers van het bedrijf, waardoor games ook op apparaten zonder veel rekenkracht te spelen zijn.

GeForce NOW biedt dertig games aan, maar gebruikers kunnen ook spellen die zij al in hun bezit hebben aan het platform toevoegen. Ook kunnen gebruikers nieuwe games kopen om via de streamingdienst te spelen.

Het platform is vanaf dinsdag te gebruiken op Windows-pc's, Mac-computers, Android-smartphones en Shield voor tv's. Later moeten ook gebruikers van Chromebook-laptops van GeForce NOW gebruik kunnen maken. Bij de gratis variant is de speeltijd beperkt tot sessies van één uur. De uitgebreide betaalde variant kost 5,49 euro per maand.

Naast NVIDIA bevindt ook Google zich met een gamestreamingdienst (Stadia) op de nieuwe markt. Naar verwachting is Microsofts versie xCloud later dit jaar beschikbaar.