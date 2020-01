Nintendo-directeur Shuntaro Furukawa heeft vrijdag tegen investeerders gezegd dat er in 2020 geen nieuwe versie van de Switch-spelcomputer verschijnt, zo schrijft Reuters.

Furukawa zegt met de Nintendo Switch een stevige basis te hebben gelegd om op voort te bouwen. Ondanks geruchten over een nieuwe versie zegt het bedrijf niet van plan te zijn om dit jaar een nieuwe Switch uit te brengen.

Er gingen geruchten dat Nintendo aan een krachtiger model van het apparaat zou werken. Daarop zouden games vloeiender gespeeld kunnen worden. Ook zou de beeldkwaliteit mogelijk omhooggaan.

De originele Nintendo Switch verscheen in 2017. Vorig jaar bracht Nintendo een update uit, waarmee de accuduur van het apparaat werd verlengd. Ook kwam de Switch Lite op de markt. Deze versie was alleen in handheld bruikbaar en kon niet op een tv worden aangesloten.

Furukawa zegt nog meer te willen focussen op de Lite-versie. "We hebben de speciale functies en de aantrekkingskracht van de Nintendo Switch Lite nog niet volledig gepresenteerd", zegt hij.

De Nintendo Switch is inmiddels vaker verkocht dan de SNES, werd donderdag bekend bij de presentatie van de jaarcijfers. Inmiddels is de Switch 52,5 miljoen keer verkocht.