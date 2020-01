De games Half-Life en Half-Life 2 zijn vanaf dinsdag gratis te spelen via Steam, maakt ontwikkelaar Valve bekend. Spelers kunnen de spellen, inclusief de losstaande games Episode One en Episode Two van Half-Life 2, zonder kosten uitproberen tot over enkele maanden de nieuwe titel in de gamereeks beschikbaar wordt.

In november maakte Valve bekend dat de ontwikkelaar voor het eerst sinds 2007 weer een nieuwe game in de reeks gaat uitbrengen: Half-Life: Alyx, een verwijzing naar het gelijknamige personage. Het spel komt naar verwachting in maart uit voor verschillende VR-headsets.

Alyx speelt zich verhaaltechnisch af voor de gebeurtenissen van Half-Life 2. In de virtualrealitygame zullen spelers het personage Alyx Vance besturen. Zij strijdt samen met haar vader tegen het Combine-rijk, de centrale vijand in Half Life 2.