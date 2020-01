Het is vanaf vrijdag ook in Nederland mogelijk om Xbox One-games via een console naar een Android-smartphone of -tablet te streamen, maakt Microsoft bekend op zijn website. Het gaat om een versie van de dienst die bedoeld is voor gebruikers die functies die nog in ontwikkeling zijn willen testen.

Gebruikers kunnen een Xbox-controller aan hun mobiele Android-apparaat koppelen om de games vanaf de smartphone of tablet te spelen. Daarnaast adviseert Microsoft een internetverbinding van bij voorkeur 9 Mbps.

Gamers moeten de Xbox-spellen eerst op hun spelcomputer installeren. Ook games die beschikbaar zijn via Microsofts abonnementsdienst Game Pass kunnen op de Android-toestellen gestreamd worden.

Microsoft werkt ook aan streamen zonder console

Naast streamen met behulp van een Xbox-console werkt Microsoft onder de naam xCloud ook aan streamen zonder console. De games worden in dat geval direct van de servers naar het apparaat gestreamd, waardoor gebruikers ze niet hoeven te downloaden.

De testversie van xCloud is momenteel alleen beschikbaar in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea. Wanneer ook mensen in Nederland gebruik kunnen maken van de gamestreamingdienst, is onduidelijk.

Microsoft heeft laten weten dat het jaren gaat duren voordat de technologie op het gewenste niveau is.