De dystopische game Cyberpunk 2077 is met vijf maanden uitgesteld. Het spel wordt niet in april, maar op 17 september uitgebracht, maakt ontwikkelaar en uitgever CD PROJEKT bekend op zijn website. Het bedrijf heeft de extra tijd naar eigen zeggen nodig om de game te perfectioneren.

Cyberpunk 2077 speelt zich af in een dystopische toekomst waarin spelers met meerdere personages missies kunnen uitvoeren. In de verhaallijn staat technologie centraal. Zo kunnen spelers apparaten hacken en te maken krijgen met een computervirus dat naar het brein van het personage wordt gestuurd.

Acteur Keanu Reeves speelt een rol in het spel als het personage Johnny Silverhand. Dit is de rechterhand van het hoofdpersonage V, die door de speler in zowel een mannelijke als vrouwelijke versie gespeeld kan worden.

Cyberpunk 2077 komt uit op de PlayStation 4, Xbox One en pc's en moet ook beschikbaar worden op gamestreamingplatform Stadia. Het spel gaat rond de 60 euro kosten.