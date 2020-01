Spelers van het populaire schietspel Fortnite kunnen zich vanaf donderdag verkleden als de populaire videostreamer Ninja, het pseudoniem van de Amerikaanse gamer Richard Blevins. Later volgen ook zogenoemde skins van andere videomakers, zoals Loserfruit en TheGrefg, maakt ontwikkelaar Epic Games bekend op zijn website.

De 28-jarige Blevins is een van de populairste streamers van Fortnite. Op videoplatform Twitch had hij ruim 14 miljoen volgers, voordat hij in augustus overstapte naar de concurrerende dienst Mixer. Daar heeft hij 2,7 miljoen volgers.

De videomaker is herkenbaar door zijn blauwe haar, dat terug te vinden is in zijn officiële Fortnite-skin. Het blauw is ook terug te vinden in de rest van zijn uitrusting. Ook is het Ninja-logo terug te vinden op de bovenarm van personages die zich als Blevins verkleden.

Het gratis te spelen Fornite is een van de populairste games van het moment. Ontwikkelaar en uitgever Epic Games verdient geld met de verkoop van de skins en andere cosmetische uitbreidingen, zoals dansbewegingen. Volgens marktonderzoeker Nielsen leverde dat het bedrijf het afgelopen jaar 1,8 miljard dollar (1,6 miljard euro) op.