De Pokémon-games Sword en Shield voor de Nintendo Switch krijgen een betaalde uitbreiding, maakt ontwikkelaar Game Freak donderdag bekend in een video. Door voor 29,99 euro een 'uitbreidingspas' te kopen en te downloaden, krijgen spelers toegang tot nieuwe regio's, avonturen en Pokémons.

Het is voor het eerst dat de kerngames aangevuld kunnen worden middels een uitbreiding. Voorheen kreeg de spelwereld van de Pokémon-games, die per generatie in tweetallen worden uitgebracht, alleen meer opties in een aparte, nieuwe titel. Zo werd Pokémon Crystal toegevoegd aan de line-up van het eerder uitgebrachte Pokémon Gold en Pokémon Silver.

Spelers van Pokémon Sword of Shield kunnen een unieke uitbreidingspas kopen voor hun game. Daarmee krijgen zij in juni toegang tot de avonturen The Isle of Armour. In het najaar volgt The Crown Tundra. Afhankelijk van de game krijgen gebruikers met de uitbreiding toegang tot verschillende gebieden en Pokémons en komen zij verschillende personages tegen.

Zowel op het zonnige Armour-eiland als het sneeuwachtige Crown-gebied kunnen spelers Pokémons tegen het lijf lopen die zij niet eerder tegen konden komen. Het gaat om nieuwe Pokémons uit de Galar-regio, maar ook om meer dan tweehonderd Pokémons uit eerdere generaties.

Spelers die de uitbreidingsset niet kopen, kunnen deze Pokémons alsnog krijgen. Nintendo gaat een gratis update voor Pokémon Sword en Shield uitbrengen waarmee de virtuele beesten bijvoorbeeld geruild kunnen worden.