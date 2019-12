De Duitse voetballer Mesut Özil is verwijderd uit de Chinese versie van PES 2020 Mobile, bevestigt de Chinese uitgever NetEase in gesprek met The Independent. Dat deed het bedrijf na een kritische uitspraak van de Arsenal-speler over de Chinese behandelingen van de Oeigoerse minderheid in het land.

In een verklaring op het socialemediaplatform Weibo zegt NetEase dat de uitspraken "de gevoelens van Chinese fans kwetsten en niet in lijn zijn met de liefde en vrede die bij de sport horen". Om die reden heeft de uitgever Özil uit de games gehaald.

De Duitse middenvelder tweette dat de Oeigoeren "vechters" zijn. Ook beschuldigde hij China van het verbranden van korans, het sluiten van moskeeën en het vermoorden van religieuze geleerden. Volgens China zijn de uitspraken "gebaseerd op nepnieuws".

Als reactie op de uitspraken besloot de Chinese staatstelevisie al eerder een wedstrijd van Arsenal niet meer uit te zenden. Volgens de Global Times, een Chinese staatskrant, waren de uitspraken foutief en "stelden ze Chinese fans teleur".

De Oeigoerse etnische minderheid staat onder druk door het Chinese beleid. Doordat een deel van de Oeigoeren zich wil afscheiden van China, wordt de hele groep als extremistisch en terroristisch bestempeld. Als gevolg daarvan zitten waarschijnlijk anderhalf miljoen Oeigoeren gevangen in detentiekampen.

Voetballers vaker in opspraak in voetbalgames

Het is vaker gebeurd dat voetballers uit voetbalgames worden verwijderd. Zo werd Marco van Basten uit FIFA 20 gehaald nadat hij "Sieg Heil" zei in een uitzending op de Nederlandse televisie.

Ook werd Cristiano Ronaldo van de cover van FIFA 19 gehaald. Er waren vermoedens dat de speler van de hoes werd gehaald vanwege een verkrachtingszaak die destijds liep. Volgens EA, de uitgever van het voetbalspel, is dit niet het geval en had de verandering te maken met de terugkeer van de Champions League. Deze modus was eerder alleen in de PES-games speelbaar.