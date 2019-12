Fortnite voegt de functie split screen voor twee of meer spelers toe aan de battle-royaleversie van het schietspel. Daarmee kunnen gamers het spel op een Xbox One of PlayStation 4 op dezelfde spelcomputer en hetzelfde scherm spelen.

De splitscreenmodus bevindt zich momenteel volgens Epic Games, het bedrijf achter Fortnite, nog in een vroeg stadium. Dit kan betekenen dat spelers bugs of andere fouten tegenkomen bij het gebruik van de functie.

Fortnite is een populair schietspel, vooral vanwege de modus met de naam battle royale. Daarbij worden honderd spelers op een speelveld geplaatst tot de laatste persoon overblijft. Zonder twee of meer spelcomputers was het tot nu toe niet mogelijk om het spel in het gezelschap van andere gamers te spelen.

Schietspellen focussen zich doorgaans meer op online om het spel samen met anderen te kunnen spelen. Games zoals Call of Duty en Battlefield bieden op één console alleen singleplayeropties aan.