Uitgever 2K kondigde maandag aan te werken aan een nieuwe game in de populaire BioShock-reeks. Het spel wordt gemaakt door Cloud Chamber, een nieuw opgezette studio speciaal voor de nieuwe BioShock-game.

De aankondiging komt meer dan zes jaar na de laatste game in de driedelige gamereeks. Veel is nog niet bekend over de nieuwe BioShock-game, behalve dat de studio nu is begonnen met de productie ervan. De productie zal minstens een paar jaar duren.

Cloud Chamber is 2K's nieuwste studio die volledig in bezit is van de uitgever. De studio wordt actief in de Verenigde Staten en Canada en heeft naar eigen zeggen veel gamemakers aangetrokken die ook aan de originele BioShock-games hebben gewerkt.

De eerste BioShock-game, een klassieke schietgame die een kritische blik werpt op extreem kapitalisme, werd uitgebracht in 2007. Een directe opvolger volgde drie jaar later. BioShock Infinite, het derde deel in de reeks, werd in 2013 uitgebracht. In de game kwamen thema's als onderdrukking en amerikanisme aan bod.

De reeks was bijzonder populair, maar de oorspronkelijke maker Irrational Games staakte na Infinite de ontwikkeling van nieuwe delen. De rechten van BioShock bleven in handen van Irrational-eigenaar 2K Games.