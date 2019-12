YouTube maakt video's waarin gewelddadige games worden gespeeld voortaan in sommige gevallen ook zichtbaar voor minderjarigen. De leeftijdsbeperking geldt niet langer standaard voor dergelijke video's, maakt het bedrijf maandagavond bekend in een blogpost.

Met de wijziging worden gewelddadige beelden in videogames op dezelfde manier behandeld als geweld in films en tv-series. Dit betekent dat voor dergelijke beelden in videogames niet langer standaard een leeftijdsbeperking geldt.

Op die manier maakt YouTube onderscheid tussen echt geweld en gesimuleerd geweld. Door beelden uit games hetzelfde te behandelen als die uit films en tv-series, wil het bedrijf het beleid consistent toepassen. YouTube benadrukt daarbij het publiek te blijven "beschermen tegen geweld uit de echte wereld".

Beelden waarin de nadruk ligt op het tonen van geweld of gore (waarbij de verminking van lichamen centraal staat), blijven ontoegankelijk voor minderjarigen. Hierbij gaat het om video's die zijn gefocust "op het gewelddadigste onderdeel van een game, zoals onthoofdingen, mensen die ledematen kwijtraken of menselijke lijken".