EA Sports heeft Marco van Basten uit het voetbalspel FIFA 20 gehaald, omdat hij in november op tv de Hitlergroet "Sieg Heil" heeft uitgesproken. De oud-voetballer maakte de opmerking in het programma De Eretribune na een interview van Hans Kraay jr. met de Duitse trainer Frank Wormuth van Heracles Almelo.

Gamers die de spelmodus Ultimate Team openen, krijgen de melding dat Van Basten "tot nader order" niet langer als icoon verkrijgbaar is. Van Basten is een personage in het spel.

"We zijn op de hoogte van de recente opmerkingen van Marco van Basten", aldus EA in de verklaring. "We gaan ervan uit dat we in onze game zijn toegewijd aan gelijkheid en diversiteit. Daarom zullen we de ICON-items van Marco van Basten tot nader order niet meer beschikbaar stellen."

Het is onduidelijk of dit betekent dat het kaartje van Van Basten niet meer verhandelbaar is op de marktplaats van FIFA 20 en of bezitters de oud-voetballer kunnen gebruiken in de game. NU.nl heeft EA Sports via een pr-bureau om duidelijkheid gevraagd.

Analist voor een week door FOX Sports geschorst

Van Basten maakte de opmerking op 23 november voor aanvang van de wedstrijd Ajax-Heracles. Hij was op dat moment niet in beeld, maar zijn opmerking was wel hoorbaar.

FOX Sports besloot Van Basten na zijn opmerking te schorsen voor de eerstvolgende uitzending van De Eretribune. Op 7 december is hij weer te zien in het programma.