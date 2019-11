Microsofts nieuwe smartphonegame Minecraft Earth, die gebruikmaakt van augmented reality (AR) is vanaf dinsdag in beperkte mate beschikbaar in Nederland, laat het bedrijf in een blogpost weten.

Minecraft Earth is het nieuwste spel in Microsofts Minecraft-serie. Het is voor het eerst dat de franchise gebruikmaakt van AR, waarbij virtuele objecten in de echte wereld te vinden zijn. Spelers kunnen naar buiten om het spel in de echte wereld te spelen. De game is wat dat betreft vergelijkbaar met games als Pokémon GO en Harry Potter: Wizards Unite.

Het nieuwe spel heeft nog niet alle aangekondigde onderdelen. Voor nu is de game beschikbaar als 'early access' wat betekent dat het aantal avonturen nog beperkt is. Microsoft zegt de beschikbaarheid de komende weken uit te breiden naar meer landen, maar nu kunnen gebruikers uit 25 landen al beginnen met spelen.

Het is in de huidige versie voor spelers mogelijk om eigen creaties te bouwen. Ook kunnen spelers samenwerken met anderen om bouwwerken te maken. Verder is het mogelijk om samen op avontuur te gaan en tegen monsters te vechten.

Daarnaast kunnen spelers zogenoemde 'tappables' tegenkomen. Daarmee kunnen zij dieren vrijspelen en grondstoffen verzamelen om mee te bouwen. Een voorbeeld is het Modderige Varken, dat gebruikers net als blokken in de wereld kunnen plaatsen.

Gebruikers kunnen het spel downloaden in de App Store voor iOS en de Play Store voor Android.