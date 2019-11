Game-uitgever en webshopuitbater Valve heeft maandag een nieuw deel in de Half-Life-reeks aangekondigd. Half-Life: Alyx is de "vlaggenschiptitel" voor Valves nieuwe Index VR-bril.

Valve belooft al jaren een nieuw deel in de Half-Life-reeks uit te brengen, nadat de serie na Half-Life 2: Episode 2 (2007) abrupt leek te zijn gestopt. Het is niet duidelijk in hoeverre Alyx een volwaardig deel in de reeks gaat worden. VR-games gebaseerd op bekende gameseries zijn meestal niet veel meer dan redelijk korte demonstraties om te tonen wat de VR-brillen kunnen.

Meer details zullen op donderdag bekend worden gemaakt, waaronder vermoedelijk de publicatiedatum. De titel van de VR-game verwijst naar het verleden van het spel. Alyx Vance is een prominent personage uit Half-Life 2.

Valve verdiende de afgelopen twaalf jaar zijn geld vooral door de exploitatie van gamewinkel Steam. Het werkt ook al jaren aan virtualrealitytechnieken. Nieuwe games maakte het bedrijf in deze periode echter nauwelijks.