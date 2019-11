Microsoft brengt zijn streamingdienst xCloud volgend jaar officieel uit. Dat maakte het bedrijf donderdag bekend tijdens zijn X019-evenement. De dienst komt ook in West-Europa beschikbaar.

Op het moment wordt de dienst getest in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Zuid-Korea. Met xCloud kunnen abonnees tegen een vast bedrag per maand spellen naar verschillende apparaten streamen, zoals een smartphone of tablet. Die games hoeven niet gedownload of geïnstalleerd te worden, omdat ze direct vanuit datacentra naar de apparaten worden gestuurd.

Microsoft kondigde aan dat de dienst ook in West-Europa, Canada, Japan en India komt. Daarnaast wordt de dienst ondersteund op Windows-computers. Het bedrijf zegt tegen The Verge samen te werken met Apple om xCloud beschikbaar te maken op iOS-apparaten. Vooralsnog staat alleen het mobiele besturingssysteem Android op de lijst.

De gamedienst zal bij de start ten minste vijftig spellen bevatten, waaronder Devil May Cry 5, Tekken 7, Halo 5: Guardians en Gears 5. Microsoft zegt voor het spelen van de games ook de PlayStation 4-controller te ondersteunen, evenals bluetooth-controllers van andere merken.

Het is niet bekend wanneer xCloud precies uitkomt in Nederland en tegen welke prijs.