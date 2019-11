Op 19 november introduceert Google de nieuwe gamestreamingdienst Stadia in Nederland en maandag maakte de techgigant bekend welke games er gespeeld kunnen worden vanaf die dag.

In totaal zijn er twaalf games speelbaar als Stadia beschikbaar wordt op 19 november. Naast het al aangekondigde Destiny 2, zullen ook Red Dead Redemption 2, Assassin's Creed Odyssey en Just Dance 2020 speelbaar zijn.

Via Google Stadia kunnen games gepeeld worden vanaf de servers van Google. Spelers hoeven daarvoor geen spelcomputer thuis te hebben staan, maar hebben alleen een apparaat met de Stadia-app of een Chrome-browser nodig om spellen die ze via het platform hebben gekocht te spelen.

De volledige lijst van games is als volgt:

Games beschikbaar op 19 november: Assassin's Creed Odyssey

Destiny 2

GYLT

Just Dance 2020

Red Dead Redemption 2

Kine

Mortal Kombat 11

Rise of the Tomb Raider

Samurai Shodown

Thumper

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Voor het einde van 2019 moeten er nog eens veertien spellen speelbaar zijn via Stadia. Hierbij zitten onder andere het schietspel Ghost Recon Breakpoint en racegame GRID.

De streamingdienst is vanaf 19 november beschikbaar voor iedereen die een abonnement en controller voor Stadia heeft besteld. Begin 2020 moet Google Stadia gratis beschikbaar worden voor iedereen, al kunnen games dan alleen in HD-kwaliteit gespeeld worden en games moeten wel eerst worden aangeschaft. Voor games in 4K hebben spelers een Stadia Pro-abonnement van 9,99 euro per maand nodig.