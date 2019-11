Het Chinese team FunPlus Phoenix heeft zondag het wereldkampioenschap van de populaire online pc-game League of Legends gewonnen. Het Aziatische team versloeg het Europese team G2 Esports en kan tenminste 1 miljoen euro bijschrijven op de rekening.

Naar verluidt hebben meer dan honderd miljoen mensen de urenlange finale zondag bekeken, die uiteindelijk met 3-0 in het voordeel werd beslist van het Chinese team.

Het totaal gewonnen bedrag moet nog worden vastgesteld. Ontwikkelaar Riot Games meldde aanvankelijk dat er tenminste 2,25 miljoen dollar (ruim 2 miljoen euro) uitgekeerd zou worden aan deelnemers van het toernooi, maar door diverse crowdfundacties en sponsoren ligt het uiteindelijke bedrag altijd veel hoger. In 2018 zou er uiteindelijk gespeeld zijn om bijna 6,5 miljoen dollar.

Vooraf werd door diverse analisten gehoopt dat G2 Esports de overwinning in de wacht zou slepen. Het team zou voor de eerste keer in de historie dan alle prijzen binnen één kalenderjaar hebben gewonnen

De finale werd gehouden in Parijs. Dit jaar kwam de megatrofee daarom in een koffer van het Franse modehuis Louis Vuitton, dat speciaal voor het evenement het product had ontworpen.