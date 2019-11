De fantasy- en avonturengame World of Warcraft kreeg nog nooit eerder zoveel nieuwe abonnees als in het afgelopen kwartaal, maakt uitgever Activision Blizzard bekend in zijn meest recente kwartaalcijfers. De franchise ervoer de grootste groei in het aantal abonnees door het uitbrengen van de retrovariant World of Warcraft Classic.

Het gaat om het aantal abonnementen dat in de maanden juli, augustus en september is afgesloten. Blizzard bracht World of Warcraft Classic in augustus uit. De game is een replica van hoe het spel er in 2006 uitzag.

Hoeveel abonnementen voor World of Warcraft er precies zijn afgesloten, is onduidelijk. Wel is bekend dat Activision Blizzard in het afgelopen kwartaal 1 miljard dollar (920 miljoen euro) verdiende aan abonnementen en licenties. Dat is 1,5 procent minder dan het kwartaal ervoor en 18 procent minder dan het derde kwartaal kwartaal van 2018.

In totaal speelden gemiddeld 33 miljoen mensen het afgelopen kwartaal een Blizzard-game. Het bedrijf is naast World of Warcraft ook uitgever van onder meer Call of Duty, Overwatch, Diablo, Hearthstone en Candy Crush.