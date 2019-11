De directeur van Guerrilla Games, Hermen Hulst, vertrekt bij de Nederlandse gamestudio en wordt het hoofd van PlayStation Worldwide Studios. Hij volgt Shawn Layden op, die in oktober vertrok. PlayStation maakt de nieuwe aanstelling van Hulst donderdag wereldkundig.

Onder PlayStation Worldwide Studios vallen in totaal veertien gamestudio's, die exclusieve spellen voor de consoles van Sony ontwikkelen. Hiertoe behoort bijvoorbeeld de studio Santa Monica, die verantwoordelijk is voor God of War, maar ook Guerrilla Games waar Hulst vandaan komt.

De directeur van Sony, Jim Ryan, heeft veel vertrouwen in het leiderschap van Hulst: "Worldwide Studios is essentieel voor het succes van Sony in de toekomst en we moeten onze belofte aan gamers nakomen om mooie, spannende en echt unieke games te maken voor PlayStation. Ik twijfel er niet over dat Hermen de teams goed zal leiden om goede en diverse ervaringen af te leveren."

Guerrilla Games is verantwoordelijk voor PlayStation-games als Killzone en Horizon Zero Dawn. Het bedrijf laat weten dat Hulst wordt opgevolgd door Angie Smets, Jan-Bart van Beek en Michiel van der Leeuw.