Valve is mogelijk bezig met het ontwikkelen van een nieuwe dienst genaamd Steam Cloud Gaming. Dit blijkt uit code die gelekt is via een partnersite van Steam. Met de mogelijke dienst kan Valve gaan concurreren met Stadia van Google. Valve heeft echter nog niets officieel aangekondigd.

De code werd ontdekt door de Steam Database. Deze website verzamelt allerlei informatie over Steam en is daardoor vaak goed op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op het platform. In het lek is te zien dat Valve bezig is met iets dat Steam Cloud Gaming heet.

Google wil met Stadia groot inzetten op het streamen van games en het is goed mogelijk dat Steam mee wil in deze ontwikkeling. Veel gamers spelen al spellen via Steam op pc. Verder wordt uit het lek niet meer duidelijk over de mogelijke streamingdienst.

Google Stadia moet in de loop van november dit jaar beschikbaar komen in Nederland. Gamers kunnen dan spellen direct vanaf de servers van Google spelen en hebben zelf geen krachtige computer meer nodig. Volgens Google moet Stadia straks werken op elk apparaat waar een Chrome-browser op staat.