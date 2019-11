China verbiedt minderjarigen in het land om tussen 22.00 uur en 8.00 uur te gamen. Die stap is onderdeel van een zestal maatregelen die jongeren onder de achttien jaar moeten beschermen tegen nadelige effecten van games.

Daarnaast wordt gamen voor minderjarigen beperkt tot negentig minuten. Op feestdagen wordt de limiet om te mogen gamen verhoogd tot maximaal drie uur.

Daarnaast worden betaalde in-gameaankopen aan banden gelegd. Gamers mogen pas online aankopen doen als zij acht jaar of ouder zijn. Jongeren onder de zestien jaar mogen maandelijks 200 yuan (bijna 26 euro) per maand besteden; voor jongeren tussen de zestien en achttien jaar is dat het dubbele.

Ook moeten Chinezen zich met hun echte naam registreren bij gamebedrijven. De maatregel geldt met terugwerkende kracht ook voor gamers die zich nog niet met hun echte naam hebben geregistreerd. Zij moeten geblokkeerd worden als zij niet binnen enkele weken hun echte naam hebben doorgegeven.

Het Chinese gamebedrijf NetEase legde minderjarigen in januari al beperkingen op, aldus persbureau Xinhua. Zij kunnen tussen 21.30 uur en 8.30 uur niet inloggen bij vijftien mobiele games van het bedrijf.