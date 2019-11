Tijdens gameconferentie Blizzcon heeft speluitgever Blizzard meerdere nieuwe games aangekondigd, waaronder Overwatch 2 en een nieuw deel voor de Diablo-serie. Ook krijgen World of Warcraft en Hearthstone een nieuwe uitbreiding. We hebben alle aankondigen op een rij gezet.

Elk jaar houdt Blizzard een groot evenement voor fans van hun games in Anaheim in Californië. Deze conferentie ging op vrijdag 1 november van start en tijdens de opening deed Blizzard meerdere aankondigen voor nieuwe en bestaande games.

Diablo 4 komt eraan

De eerste aankondiging op Blizzcon is een nieuw deel in de Diablo-franchise. De spellenreeks staat bekend om gewelddadige demonen en donkere werelden, waarin het doel is om de duivel (Diablo) te verslaan. Dit is in deel vier niet anders. De eerste beelden van het spel werden tijdens de presentatie op Blizzcon getoond.

In de trailer zijn hordes monsters te zien die de speler moet verslaan. Blizzard kondigde ook de eerste drie classes aan voor de game. Spelers kunnen de rol aannemen van een Sorcerer, Druid en Barbarian. Mogelijk worden er later meer classes toegevoegd.

Het is niet bekend wanneer Diablo 4 uitkomt, maar de game verschijnt voor pc, PlayStation 4 en Xbox One. Over een versie voor de PlayStation 5 of Project Scarlett van Microsoft werd niets gezegd.

Schietspel Overwatch krijgt nieuw deel

Van tevoren waren er al geruchten dat het schietspel Overwatch een nieuw deel zou krijgen. Gameregisseur Jeffrey Kaplan bevestigde deze geruchten met een trailer voor Overwatch 2.

Spelers kunnen in dit tweede deel opnieuw tegen elkaar strijden met de bekende helden. Ook worden er een aantal nieuwe helden aan de spelwereld toegevoegd. Bovendien is de game grafisch opgepoetst, waardoor de personages er mooier uit moeten gaan zien in Overwatch 2.

Naast de bekende multiplayer, kunnen spelers in Overwatch 2 ook tegen de computer spelen in een singleplayer verhaal. Spelers doorlopen hierin een verhaallijn, waarin ze de wereld moeten reden van vijandige robots.

Spelers kunnen hun helden een hoger level laten worden door veel met ze te spelen. De helden krijgen dan steeds nieuwe vaardigheden en krachten om vijanden te verslaan.

Kaplan kon tot slot melden dat alle dingen die spelers in het eerste deel van Overwatch hebben vrijgespeeld, meegenomen kunnen worden naar deel twee. Het is nog niet bekend wanneer de game uitkomt.

World of Warcraft: Shadowlands aangekondigd

De laatste uitbreiding voor World of Warcraft, Battle for Azeroth, kwam uit in 2018 en daarom zat een nieuwe uitbreiding voor de MMO-game eraan te komen. Tijdens Blizzcon kondigde gameregisseur Ion Hazzikostas de nieuwe uitbreiding Shadowlands aan voor de game.

Spelers mogen de gelijknamige wereld gaan verkennen in de uitbreiding. Hier zullen ze nieuwe vijanden tegenkomen en moeten ze vechten tegen Sylvanas, die ook in de vorige uitbreiding een belangrijke rol speelde.

Verder werd er nog niet veel bekendgemaakt over de game, maar Hazzikostas zei dat er later tijdens Blizzcon meer informatie volgt. World of Warcaft: Shadowlands komt uit in 2020.

Volgende Hearthstone-uitbreiding heet Dragonblight

Niet alleen World of Warcraft, maar ook het virtuele kaartspel Hearthstone krijgt een uitbreiding. De nieuwe uitbreiding heet Dragonblight en bevat nieuwe kaarten met het thema draken.

Ook komt er een nieuwe modus naar de game, genaamd Hearthstone Battlegrounds. Dit is een multiplayermodus voor acht spelers. Hierin moeten ze een leger samenstellen en vijanden verslaan. De modus is geïnspireerd op Auto Chess, een aangepast versie van het strategische spel DOTA.

Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe modus beschikbaar komt in de game, wel kunnen spelers de nieuwe modus alvast proberen vanaf 12 november tijdens een bèta-test.