Op een grote conferentie die jaarlijks wordt georganiseerd door speluitgever Blizzard bood Blizzard-topman J. Allen Brack zijn excuses aan voor het schorsen van e-sporter Chung Ng Wai. De Hearthstone-speler werd eerder dit jaar door Blizzard gestraft, omdat hij steun betuigde aan de demonstranten in Hongkong. J. Allen Brack heeft spijt van hoe dit is gelopen.

Op het podium op Blizzcon zei Brack dat "we niet hebben voldaan aan onze eigen standaard. We hebben gefaald in ons doel om de wereld samen te brengen. Dat spijt me en ik accepteer alle verantwoordelijkheid hiervoor." Hierop kon hij reken op gejuich en applaus uit de zaal.

Blizzard kon moeilijk om alle kritiek heen die het bedrijf afgelopen week kreeg. Blizzcon is een grote conferentie die speluitgever Blizzard elk jaar houdt in Anaheim in Amerika. Veel fans komen verkleed naar de beurs en dit jaar waren tientallen mensen verkleed als Winnie de Poeh.

Hiermee protesteerden fans tegen China, dat de druk op Hongkong opvoert. Het Disney-figuur wordt namelijk vaak vergeleken met de Chinese president Xi Jinping. Daarom zijn afbeeldingen van Winnie de Poeh verboden in China.