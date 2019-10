Spelontwikkelaar Codemasters mag de officiële Formule 1-game in ieder geval tot en met 2025 blijven maken. De ontwikkelaar tekende een overeenkomst met de internationale autosportfederatie FIA over een verlenging van de samenwerking.

Codemasters is sinds 2008 verantwoordelijk voor de officiële Formule 1-spellen. In de games worden de wagens, coureurs en circuits zo realistisch mogelijk weergegeven.

Om alle wagens en coureurs in het spel te mogen stoppen, heeft Codemasters een licentie van de officiële organisatie achter de Formule 1 nodig. Deze licenties behoudt het bedrijf tot zeker 2025. Daarnaast is er ook al over de seizoenen daarna gesproken.

Jaarlijks verschijnt er een nieuw deel van de game, met de nieuwe wagens en circuits van dat seizoen. Op die manier kunnen fans van de Formule 1 hun eigen Grands Prix rijden.