Valve heeft donderdag een grote update uitgerold voor zijn gameplatform Steam. De update verandert het design van Steam grondig, maar dit zorgt voor problemen bij een groot aantal gebruikers.

Op Reddit en het forum van Steam regent het klachten over het nieuwe design. Gebruikers klagen over de prestaties van Steam na de update. Het programma waarin games kunnen worden gekocht en opgestart, draait niet goed op veel computers en crasht in sommige gevallen helemaal.

De hoeveelheid werkgeheugen die de vernieuwde versie van Steam gebruikt, lijkt de oorzaak te zijn. De nieuwe versie gebruikt vijf keer meer werkgeheugen dan Steam in de oude lay-out, wat problematisch is voor oudere computers.

Gebruikers kunnen in de instellingen van Steam wel een 'lageprestatiemodus' aanzetten, maar dat lijkt nauwelijks te helpen bij de gamers die problemen ondervinden. Het is vooralsnog niet mogelijk om de oude lay-out weer te gebruiken. Valve heeft nog niet op de klachten gereageerd.

Het nieuwe design van Steam zat er al een tijdje aan te komen. In de nieuwe lay-out is er in de gamebibliotheek ruimte gemaakt voor nieuwsberichten. Ontwikkelaars kunnen hier berichten plaatsen voor de spelers van hun game.

Ook kunnen gebruikers met de nieuwe update gebruikmaken van 'Remote Play Together'. Met deze functie kunnen games die normaal gesproken alleen lokaal samen gespeeld kunnen worden, ook via het internet in multiplayer gespeeld worden.

Valve heeft het design van Steam onder handen genomen.