Nintendo heeft donderdag in de kwartaalcijfers bekendgemaakt dat de Nintendo Switch inmiddels 41,67 miljoen keer is verkocht. Dat is bijna net zo veel als de SNES, die in totaal 49,10 miljoen keer werd verkocht. De Switch was zijn voorganger al enige tijd voorbij: van de Wii U werden 'slechts' 13,56 miljoen exemplaren verkocht.

Nintendo dankt de groeiende verkoop van de console aan een nieuw model met een verbeterde accuduur en de verschijning van de Nintendo Switch Lite in Japan. Deze is sinds 20 september ook verkrijgbaar in Nederland en moet in 2019 voor een flinke toename in verkopen zorgen.

De bestverkochte game in het afgelopen kwartaal is Super Mario Maker 2. De game waarin spelers hun eigen Mario-levels kunnen maken, ging de afgelopen drie maanden 3,93 miljoen keer over de toonbank. Op de tweede plek staat The Legend of Zelda: Link's Awakening, met 3,13 miljoen verkopen.

De 3DS doet het slecht: daar werden er in het afgelopen kwartaal nog maar 370.000 exemplaren van verkocht, 62,9 procent minder dan vorig jaar. Dat is mede te verklaren doordat de handheld al sinds 2011 op de markt is en dat Nintendo zich volledig lijkt te richten op de Nintendo Switch.

De Nintendo Lite is er voor gamers die graag op een handheld spelen. De console kan namelijk niet op een televisie worden aangesloten en is expres kleiner gemaakt, zodat het apparaat makkelijk meegenomen kan worden.