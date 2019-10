Game-uitgever Electronic Arts (EA) gaat na acht jaar weer games aanbieden op het concurrerende platform Steam, maakt het bedrijf dinsdag bekend op zijn website. EA stopte daar in 2011 mee, het jaar waarin het bedrijf onder de naam Origin een vergelijkbaar platform startte.

Onder meer de Star Wars-game Jedi: Fallen Order en het simulatiespel The Sims 4 worden op Steam beschikbaar.

In 2020 volgen onder meer Apex Legends, FIFA 20 en Battlefield V. Spelers van de multiplayergames kunnen online met en tegen elkaar blijven spelen, ongeacht of zij de game via Steam of Origin hebben aangeschaft.

Daarnaast maakt EA zijn abonnementsdienst EA Access in het voorjaar beschikbaar op Steam. Met de dienst krijgen gamers voor een paar euro per maand onder meer toegang tot meerdere EA-games.