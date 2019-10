Het merendeel van alle gekochte sleutels voor lootboxen in het schietspel Counter Strike: Global Offensive (CS:GO) werd gebruikt om geld wit te wassen. Daarom heeft ontwikkelaar Valve maandag bekendgemaakt dat de sleutels voor de lootboxen in het spel niet langer doorverkocht kunnen worden.

CS:GO-spelers kunnen via het gameplatform Steam sleutels kopen om in het spel lootboxen open te maken. Hier zitten spullen in om het personage in het spel te personaliseren. Deze sleutels konden via Steam ook worden doorverkocht.

De sleutels werden door criminelen met zwart geld gekocht en vervolgens via de marktplaats op Steam geruild voor andere spullen. Deze spullen konden vervolgens weer verkocht worden voor echt geld, dat de criminelen op bijvoorbeeld een PayPal-account lieten storten.

Door de doorverkoop van deze sleutels niet langer toe te staan, hoopt Valve de criminele activiteit op hun platform tegen te gaan. Het bedrijft schrijft dat het "vervelend is dat deze verandering ook effect heeft op legitieme gebruikers, maar dat het tegengaan van fraude op Steam prioriteit heeft".

Voor de spelers die de sleutels gebruiken om nieuwe voorwerpen te krijgen verandert er weinig. De sleutels kunnen nog steeds gekocht worden om lootboxen te openen.