Ajax is de eerste Nederlandse club met realistische gezichten in de voetbalgame FIFA. De gezichten van Ajax-spelers worden toegevoegd aan FIFA 20, maakt de voetbalclub vrijdag bekend.

Spelers van FIFA 20 kunnen vanaf 30 oktober een update downloaden waarmee de gezichten beschikbaar worden op hun FIFA-spellen voor de PlayStation 4, Xbox One of pc.

Om de realistisch ogende gezichten aan FIFA 20 toe te voegen, zijn van de Ajax-spelers vanuit zeventien hoeken foto's gemaakt. Volgens Ajax gaat met de uitvoering een "langgekoesterde wens van veel fans" in vervulling.

Uitgever EA Sports begon in FIFA 11 met het in meer detail weergeven van gezichten van spelers. Het spel uit 2010 had spelers van Arsenal, Bordeaux, Chelsea, Juventus en Olympique Lyonnais met realistische gezichten.