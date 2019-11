Sony heeft de komst van het postapocalyptische actie- en avonturenspel The Last of Us Part II uitgesteld tot 29 mei 2020, meldt de uitgever donderdag in een blogbericht.

In september werd voor het eerst een verschijningsdatum voor de game genoemd. Sony maakte bekend dat The Last of Us Part II op 21 februari zou uitkomen, maar dat wordt niet gehaald. Ontwikkelaar Naughty Dog heeft drie maanden extra nodig om het spel beter te maken.

Volgens de ontwikkelaar waren er twee opties: of uitstellen en verbeteringen doorvoeren, of het spel op de doorgegeven datum uitbrengen met enkele zwakke plekken in de game. "Nu kunnen we alles afmaken zonder ontwikkelaars met extra stress op te zadelen."

In 2016 werd het vervolg op de populaire PlayStation 3-game The Last of Us uit 2013 aangekondigd. Het spel gaat verder waar het verhaal van het eerste deel ophoudt.

Het origineel stond bekend vanwege het emotionele verhaal in een postapocalyptische wereld. In het spel nam het personage Joel een meisje genaamd Ellie onder zijn hoede. Samen probeerden ze door een wereld met besmette mensen te komen. In het vervolg speelt de ouder geworden Ellie de hoofdrol.