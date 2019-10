De eerste grote game van Google die via Stadia gespeeld kan worden, laat nog even op zich wachten. Dat zegt het hoofd van de gamestudio, Jade Raymond, in een interview met gamesindustry.biz. Wel verwacht de topvrouw al voor die tijd nieuwe content van de studio.

Google kondigde de nieuwe gamedienst in maart aan en maakte toen al bekend dat de techgigant zelf ook games gaat ontwikkelen. Google Stadia komt op 19 november beschikbaar in Nederland, maar vooralsnog kunnen alleen games van andere partijen via de dienst gespeeld worden, zoals Destiny 2 van ontwikkelaar Bungie.

Met de opening van de nieuwe studio in Montreal lijkt Google vaart te willen zetten achter de ontwikkeling van eigen games. Het is de bedoeling dat de studio games gaat maken die exclusief via Stadia speelbaar zijn.

Raymond vertelt dat dit de eerste van meerdere Google Stadia-gamestudio's is. Het is de bedoeling dat het bedrijf meerdere grote games speciaal voor Stadia gaat ontwikkelen.

'Op Stadia meer mogelijk dan op andere platformen'

Volgens Raymond is op Google Stadia meer mogelijk dan op andere platformen, omdat de berekeningen om games te laten draaien via de cloud gaan. De spellen die Google gaat maken, worden daardoor niet beperkt door de spelcomputers die mensen thuis hebben, zegt Raymond in het interview.

Als voorbeeld noemt Raymond MMO's (massively online multiplayer), waar veel meer spelers tegelijk moeten kunnen samenspelen via de systemen van Google.