Het Engelse woord voor Oeigoer (Uyghur) wordt niet langer gefilterd door het chatsysteem van League of Legends, meldt een woordvoerder van uitgever Riot Games op Twitter. Maandag bleek dat het woord werd gefilterd in het populaire strategiespel.

"Het is bespottelijk en absurd om de naam van een etnische groep te verbergen", reageerde woordvoerder Ryan Rigney maandag toen de kwestie aan het licht kwam. Daarna heeft hij laten weten dat het filter niet meer wordt toegepast.

Riot Games is sinds december 2016 volledig in handen van het Chinese gamebedrijf Tencent, nadat het in 2011 al een meerderheidsbelang in de game-uitgever nam.

De Oeigoerse bevolking staat onder druk door het beleid van China. Een deel van de etnische minderheid wil zich afscheiden van China, waardoor dat land de gehele bevolkingsgroep als extremisten, terroristen en een bedreiging beschouwt.

Als gevolg daarvan zitten naar schatting anderhalf miljoen Oeigoeren in detentiekampen in Sinkiang, een autonome regio in het noordwesten van China.